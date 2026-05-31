瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＴＵ４８」の１期生・石田千穂（２４）が３１日、東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで卒業コンサートを開催。終演後、囲み取材に応じた。報道陣からは、卒業コンサート恒例の卒業後の?恋愛解禁?について質問も飛んだ。記者から「恋愛解禁について…」と振られると、石田は「あ！これ、聞かれてみたかったんです」と笑顔。まだ、６月７日に地元・広島で卒業公演も控えているだけ