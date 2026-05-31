ボートレース下関では１日、「海響ドリームナイター９周年記念ＣＯＭＥＯＮ！ＦＭ」が開幕する。横田貴満（３３＝佐賀）が引き当てたエンジンは、４２号機。まだ２回のみの使用で相場は定まっていないが、使い出しの谷村一哉は伸び型に仕上げ、優出を果たしている。「重さと鈍さはあるけど、直線は行かれない。班の中では悪くなくて、いい方だと思います。舟の向きとかを良くして、展開を突けるようにしたい」と調整の方向を