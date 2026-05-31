ボートレース住之江の「守口市政８０周年記念競走」は３１日、予選２日目が行われた。坪口竜也（３７＝長崎）は８Ｒで４着に敗れたが「足はいい。回ってから押す感じが気に入っています。もうペラの微調整ですね」と舟足は好感触。調整は最終段階に入っている。２０２６年後期勝率は６・２６。ボーダーに０・０１届かず、Ａ１復帰とはならなかった。「ボーダー付近にいる自分が悪い。今期は６・５０くらいの数字を残して、余