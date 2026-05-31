◆Ｗ杯壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表に１―０で勝利した。＊＊＊＊＊＊＊右サイドを主戦場とする伊東は、得意のスピードを生かした縦への突破を持ち味とする。右利きのため、突破後の高精度のクロスによる得点演出力も高い。この試合で伊東が入った森保ジャパンの左シャドーは、