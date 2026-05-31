◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同７５位のアイスランド代表に１―０で勝利し、Ｗ杯前最後の国内での実戦を白星で飾った。日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都が、後半開始から途中出場するなど、日本はスタメン１１選手を全員を交代。出場がなかったのはＧＫ大迫敬介、ＤＦ鈴木淳之介、ＭＦ前田大然、ＭＦ鈴木