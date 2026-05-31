J1浦和は31日、公式サイトを更新。所属選手がサポーターに対し、中指を立てるといった侮辱的な行動を行ったことを報告し、謝罪した。当該選手に対し、処分を検討しているという。クラブ公式サイトで「本日、2026年5月31日(日)にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド 第1戦 ファジアーノ岡山戦において、オナイウ阿道による浦和レッズのサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立て