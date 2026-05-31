サッカーW杯北中米3カ国大会へ向けた壮行試合のアイスランド戦の後半、決勝ゴールを決めタッチを交わす小川航基（上）＝31日、MUFGスタジアムW杯でも採用される遅延行為削減の新規則が適用された。後半40分、アイスランド選手が交代ボードの掲示から10秒以内にピッチを去らなかったため、新たに入る選手が1分間待機させられた。日本が1人多い状況でプレーが再開され、その間に日本が得点した。アイスランドのグンロイグソン監