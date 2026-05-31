遊ぶ気分じゃない…▶▶この作品を最初から読むアニメも大人気！静かな夜にまったりと過ごす猫と飼い主たちのお話。猫飼いあるあるがぎゅっとつまった、不思議なことや楽しいことが目一杯の猫との日常を描いた『夜は猫といっしょ』をご存知ですか？ 猫との暮らしが追体験できるような内容は多くの注目を集め、ますます盛り上がりを見せています。マンチカンの猫・キュルガの魅力は、ちょっと甘えたいときのつかず離れず