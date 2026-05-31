あなた達へ最高の復讐をするために▶▶この作品を最初から読む紳士的で優しいと思っていた岸本賢人と、交際1年で結婚を決めた里麻。しかし、結婚式の1カ月前に発覚したのは、婚約中に会社の同僚である小田環と何度も浮気していたという事実。別れたくないと土下座をして懇願する賢人に、里麻は条件を付けて結婚をすることにしましたが…。浮気を知りながらも結婚を選んだ妻。果たして、どんな復讐を考えているのでしょう