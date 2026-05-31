放送日時：2026年5月31日（日）22:00ゲスト：小池徹平私の中の、もうひとりのワタシ。：愛に溢れるワタシ。ゲストは、今年40歳を迎えた俳優・小池徹平さん。「WaT」として4年連続紅白に出場し、俳優としても数々の話題作に出演。近年では振り切った演技が評判を呼ぶ中、現在はラジオで子育て番組をもつほど、パパタレントとしても活躍。今回は、そんな小池さんの「パパの顔」を深掘りしました。奥様やご友人から600を超えるプライ