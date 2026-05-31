「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米３カ国Ｗ杯に向けた壮行試合として行われた。アイスランド戦のみの限定招集となった前回カタール大会出場の吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は先発出場。キャプテンマークも巻き、前半１３分間プレーして、伊藤と交代した。ピッチを去る際には日本代表、アイスランド代表がセンターラインに整列し、送り出す異例の形に。吉田は