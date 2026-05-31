STU48石田千穂（24）が31日、東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートを行った。グループのデビューシングルから最新シングルまで全13作で選抜メンバー入りを果たした実力者。終演後、報道陣の取材に応じた。コンサートを振り返り、「最高に楽しいコンサートでした。アイドル人生で一番の日になりました」と素直な思いを口にした。OGには自ら連絡を取って出演を依頼したといい、「久しぶりにオリメン（オリジナルメンバー）でやる曲