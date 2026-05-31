ボートレース大村の「ミッドナイトボートレース大村ｉｎ大村２」が１日、開幕する。山一鉄也（５９＝福岡）がエンジン抽選で手にしたのは前節新エンジンの初下ろしシリーズで、同支部の後輩・井上未都が伸びを生かして準優まで駒を進めた２４号機。特訓後は「ちょっと回転が上がっていなかった。乗った感じは悪くはなくて、伸び寄りだと思う。乗り心地も普通だった。前操者がきれいにペラを叩いてくれていたので、調整はし