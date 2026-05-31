アイスランド戦で719日ぶりの日本代表のピッチに日本代表は5月31日、MUFGスタジアム（国立競技場）で北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合となるキリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表に1-0で勝利した。負傷から代表に復帰したDF冨安健洋は先発出場し、後半38分までプレー。「フルでやろうと思えばやれた」と頼もしい言葉を残した。冨安が日本代表としてピッチに立つのは、2024年6月11日にエディオンピースウ