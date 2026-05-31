遠藤航は前半で途中交代森保一監督の率いる日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と国立競技場で対戦し、1-0で勝利した。11日後に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合を勝利で終えた日本は、所属クラブで欠場も多かったMF遠藤航とDF冨安健洋が先発出場を果たした。冨安は後半37分までプレーした一方で、遠藤は前半のみで交代。森保監督は試合後、「違和感を覚えたということで、大