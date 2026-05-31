後半38分にベンチに退く久保からマークを渡されるサッカー日本代表は5月31日、東京・国立競技場で「キリンチャレンジカップ2026」のアイスランド代表戦に臨み、W杯5大会連続出場となるDF長友佑都が後半開始から出場した。後半38分からは退いたMF久保建英から手渡されたキャプテンマークを巻き、試合後には国内最後の壮行試合を総括した。後半開始からピッチに入ると、左のウイングバックとしてプレーし「最初のポジション取り