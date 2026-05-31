久保建英が新ルールに見解森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップの壮行試合としてキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨み、1-0で勝利した。MF久保建英（レアル・ソシエダ）は試合後の取材で、新ルールの適応について「日本代表がミスすることはないと思うんで、僕は安心してます」と話した。日本は試合終盤の後半42分、右サイドからDF菅原由勢がクロスボールを蹴り込むと、FW小川航基がダイ