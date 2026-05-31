JFA会長の宮本恒靖が吉田麻也の花道について言及した日本代表は5月31日、MUFGスタジアム（国立競技場）で北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合となるキリンチャレンジカップ2026に臨み、アイスランド代表に1-0で勝利した。この試合限定で代表復帰を果たし、スタメンに名を連ねたDF吉田麻也は前半14分までプレー。交代時には日本代表と、アイスランド代表の選手たちによる花道がピッチに作られた。日本協会の宮本恒靖会長