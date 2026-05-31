貴州省の茶葉企業、貴州貴茶集団が銅仁市に建設した単体で世界最大となる抹茶工場。（２０２５年４月１４日、ドローンから、銅仁＝新華社記者／欧東衢）【新華社銅仁5月31日】中国茶葉流通協会は31日、貴州省銅仁市で開幕した2026抹茶大会で「2026中国抹茶産業発展報告」を発表した。中国の抹茶生産量は20〜25年に急速に増え、市場需要の旺盛さと産業の高い成長力を示した。25年の生産量は1万2千トンを超え、中国は世界最大の