辻希美の夫で俳優・杉浦太陽が３１日、オフを自宅の庭のプールで第４子三男（７）、昨年８月８日に誕生した末っ子の第５子次女と水遊びをして過ごしたことを明かした。自身のＳＮＳで「休日は水遊びユメは水遊びに夢中コアとプールで本気遊び５時間コースｗ」と庭に設置した大きなプールで三男と遊ぶ写真などをアップ。「上の子たちとは、もうこういう遊びは出来ないからなぁ。希空・セイア・ソラといっぱい遊んだ思い