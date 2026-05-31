◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。後半42分、FW小川航基（28＝NEC）のゴールで1―0で勝利した。森保一監督は試合後、W杯でも適用される新ルールについて言及。日本にはメリットが多いことを強調した。「早くやらないといけないことに関しては我々にメリットがある。新ルール対応