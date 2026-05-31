サッカー・キリンチャレンジ杯日本―アイスランド（３１日・国立競技場）――ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の壮行試合で、日本（世界ランキング１８位）はアイスランド（同７５位）を１―０で下した。日本は前半、相手を攻めあぐねたものの、後半は主導権を握り、８７分に途中出場の小川（ＮＥＣナイメヘン）のゴールで均衡を破った。日本は２日にメキシコへ出発し、事前合宿を行った後、ベースキャンプ地の米ナッシ