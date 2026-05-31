「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けた壮行試合として行われ、日本はアイスランドに勝利した。左足首の手術以降、実戦から遠ざかっていた遠藤航主将は前半４５分間プレーで交代。森保監督は「多少足に違和感を覚えたということで大事を取って代えました。次に向けてコンディションを上げていけるようにドクターを相談して変えました」と、