2026年5月31日、函館市大船町付近でタケノコ採りをしていた83歳の男性の行方が分からなくなり、警察らが捜索しましたが男性は発見されていません。行方不明となっているのは、函館市に住む男性（83）です。31日午後2時すぎ、男性の知人から「一緒に山菜採りにきた人が途中ではぐれてしまった」と110番通報がありました。警察によりますと、男性は複数人でタケノコを採るため、31日午前8時半ごろから山に入っていましたが、下山の時