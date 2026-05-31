◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。約3年半ぶりの招集となったDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が先発出場し、前半14分までプレーした。吉田が最後に国際Aマッチに出場したのは、22年W杯カタール大会決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦。この日が22年1