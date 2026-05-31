◆Ｗ杯壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表に１―０で勝利した。菅原由勢（ブレーメン）はＦＷ小川航基（ＮＥＣ）の決勝ゴールをアシストした。０―０の後半開始から右ウィングバックで途中出場。同３８分に左足から右足に持ち替えて絶妙なクロスを蹴り込み、ＦＷ小川の先制ゴールをお膳