奈良県警奈良県警吉野署は31日、奈良県川上村の勝負塚山（1245メートル）付近で、近畿地方の50代男性会社員が行方不明になっていると発表した。署によると、男性の妻が31日午後1時5分ごろ「連絡が取れない」と通報した。遭難した恐れがあるとみて捜索している。男性は5月30日に1人で入山したとみられ、同日夕に下山する計画だった。登山口付近で男性の車が見つかった。