◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。DF冨安健洋（27＝アヤックス)は約2年ぶりの国際Aマッチ出場を果たし、後半38分までプレーした。長くケガに苦しんだ冨安は「全然フルでやれたと思う」としながらも、「でもやっぱり60分以降、少し落ちるというか。そういう感覚は僕の