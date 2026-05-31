歌手やタレントとして活動するあのさんは5月31日、自身のInstagramを更新。シンガーソングライター・コレサワさんとのツーショットを披露しました。【写真】あの、コレサワとのツーショット！「コレちゃんとシール交換できた」あのさんは「メトロック出番後はコレサワことコレちゃんとシール交換できた つけてる指輪は250円 3日連続大阪。ツアーファイナルにラジオ何卒よろたこ 衣装の写真は全部横山マサトさん撮影」とつづり、10