占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月の「恋愛＆対人運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？1位：うお座（2月19日〜3月20日生まれ）相思相愛で惹かれ合うでしょう。よい出会いがあり、互いに気になって仕方がない存在になるはず。さくっと誘ってしまえば、話はトントン拍子にまとまっていきます。素直さ