占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月1日〜6月7日の運勢を西洋占星術で占います。水星がかに座入りをし、金星と木星が重なって、穏やかな磁場を生み出します。月はゆっくりと欠けていき、社会を覆う緊張は少しずつほぐれていくでしょう。優しさや思いやり、配慮が生まれて、グッと生きやすくなっていくはず。同時に、これまでの疲れも出やすくなっています。調子が出ない時は無理をせずに休息を心掛