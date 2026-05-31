伊勢崎オートのナイターＧＩ「第３３回ムーンライトチャンピオンカップ」は３１日の最終日、１２Ｒで優勝戦が行われ、高橋貢（５４＝伊勢崎）が５連勝のパーフェクトで６回目の大会Ｖを決めた。ＧＩは２９回目、通算２２１回目の優勝となった。鮮やかな速攻劇だった。好スタートからバックで３番手につけ、３コーナーで平田雅崇、栗原佳祐の内に入る２車抜きを披露。主導権を奪うと平田の猛攻を振り切った。「スタートが決まっ