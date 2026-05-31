◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。今大会から導入される予定の新ルールが、この試合でも数多く適用された。試合後、アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督は「何を言っても言い訳に聞こえると思いますので、新