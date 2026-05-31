ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」が３１日、開幕した。石井伸長（２５＝香川）は、初日前半１Ｒ２コース発進。コンマ１５の好Ｓから１Ｍ差しをねじ込んで、オープニングレース快勝と幸先いい船出となった。後半１１Ｒも４コースから、道中は粘りの走りで４着とした。コンビを組む２８号機は「前半は展示では間違えたかというくらい重かった。それでもレースはリプレー映像を見ると、思ったより進