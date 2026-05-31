お笑いタレント・有吉弘行（52）が31日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。52歳の誕生日当日にやったことを明かし、共演者を笑わせる場面があった。この日、52歳の誕生日を迎えた有吉だったが「私が朝にしていたことが何か分かる?」とアシスタントに問いかけた。これを受けてお笑い芸人・松崎克俊は「朝の散歩」、「タイムマシーン3号」の山本浩司は「逆に自分で料理を作って。自分への