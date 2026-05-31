タレント・若槻千夏が２８日、４２歳の誕生日を迎えた。アンミカと田中みな実が誕生日会を開いてくれたほか、木梨憲武がわざわざ誕生日プレゼントを作って持ってきてくれたことなどを明かした。ＳＮＳで「彩ちゃんがサプライズしてくれた♡（誰も信じないけどママ友）」と女優・上戸彩とママ友であることを告白。ほかにも「木梨憲武さんがど深夜番組（若槻千夏のうるさい心理テスト）に来てくれて誕生日プレゼントまで作