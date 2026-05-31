なんで食べないの？▶▶この作品を最初から読む周囲から羨ましがられる家庭を作りたかったサヤカ。SNSでは幸せアピールするも、イケメン夫は浮気、うまくいかない2人目育児に孤独を感じています。そんななか、上の階にエミ一家が引っ越してきます。幸せそうに見えるエミですが、実は2人目不妊に焦っていて…。同じマンションに暮らし、同じ歳の娘を育てながらも、それぞれ違う悩みを持つふたり。次第に自分にないものを