日本―アイスランド前半、攻め込む久保（左）＝MUFGスタジアム31日のアイスランド戦で8番を背負った久保が存在感を示した。ワントップに近い「右シャドー」で先発。前半38分ごろに正確な右クロスを中村の頭に合わせた。左に流れて中村らと連係し、好機を生み出す場面もあった。後半は主将マークを巻く時間帯も。「しっかりとW杯前に勝ちで終われて良かった」と前進を強調した。背番号8は左膝の大けがで選外となった南野（モ