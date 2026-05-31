仕事の合間にリフレッシュするときは、できるだけ短い時間で高い効果を得たいもの。手軽に使えて、満足度の高いアイテムを厳選して紹介する。 【Refresh】約240gと軽量で扱いやすく短時間で心身を再起動！ ドクターエアエクサガン LUXE（REG-12） 長時間のデスクワークで体に重さを感じたとき、毎分約3300回（最大）のパワフル振動で、筋肉をケアできる。スライド式のスイッチにより、強さを無段階で切り替えられ、細