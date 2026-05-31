【マクドナルド】のマックシェイク®から「期間限定ドリンク」が登場。マックのキャラ「グリマス」をイメージして作られており、可愛いパッケージにも注目です。ハンバーガーなどと一緒にオーダーするのはもちろん、ちょっと喉を潤したい休憩に選ぶのにもぴったりかも。今回は5月下旬まで味わえるドリンクメニューをご紹介します。 デザインは2種類ある数量限定パッケージ！