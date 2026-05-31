人気コスプレイヤー・えなこが披露した海外での最新ショットに、歓喜のコメントをが続々と届いている。えなこは３１日に自身のインスタグラムを更新。「フィレンツェに移動した」とつづると、青空の下でサングラスをかけ、オフショルダーワンピース姿を披露した。この投稿には「後ろ姿を見ても可愛いらしいですね」「撮り方も上手」「景色に負けてないねぇ〜えなこりん」「えなこりんが居るともっと絶景に見える」「最高！」