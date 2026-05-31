◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表と壮行試合を行った。後半４２分にＦＷ小川航基がゴールを決め、１―０で勝利した。アイスランド代表のアルナル・グンロイグソン監督は試合後、「かなり良く試合ができたと思っています」と好評で振り返った。「昨日、勇気を持って戦うと言いました。