日本代表はアイスランドに1-0で勝利した日本代表（FIFAランク18位）は5月31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1-0で勝利した。アイスランドのアルナル・グンラウグソン監督は「難しい相手に対し、難しい状況で良いパフォーマンスができたと満足している」と振り返った。この試合では、これまで日本代表として127試合に出場するなど多大な貢献をしてきたDF吉田麻也に敬意を表し、前半14分に交代する際