◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦。後半42分のFW小川航基（28＝NEC）のゴールで1―0で勝利した。日本サッカー協会の宮本恒靖会長（49）は、この試合限定で代表復帰し、交代時には両チームの選手が異例の花道をつくって送り出したDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）をねぎらった