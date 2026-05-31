3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル・大森元貴(29)が31日、自身のXを更新。この日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行った嵐に言及した。大森はXに赤、青、黄、緑、紫の5つのハートの絵文字を並べて投稿。それぞれ赤は櫻井翔、青は大野智、黄は二宮和也、緑は相葉雅紀、紫は松本潤と、嵐のメンバーのイメージカラーと言われており、投稿でそれを表現した。さらに、公演の配信も視聴していたようで、終演後