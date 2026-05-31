ブシロードは子会社の新日本プロレスリングの保有株式の全てをテレビ朝日とサイバーエージェントに売却すると発表した。売却額は総額で35億9700万円。ブシロードは売却益16億1600万円を特別利益として計上し、純利益を従来の計画よりも4割引き上げる通期業績予想の上方修正を行った。 関連記事：フワちゃんが地上波生出演でネットは批判で大荒れ、猛省と「プロレス一択」での活動再開宣言は早くも脱線