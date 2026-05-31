シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。「弟のようにかわいい」と思っているミュージシャンを明かした。松山は現在ツアーコンサート中で、6月5日には神奈川県厚木市文化会館で公演を行う。同番組で、松山はコンサートの開催地に縁のある歌手の曲をかけることが恒例で、この日も「厚木と言えば、TUBEの前田。前田亘輝」と言い、「前田の家が文化会館のすぐ近