日本―アイスランド後半、ヘディングで先制ゴールを決める小川（右から2人目）＝MUFGスタジアム小川が31日のアイスランド戦で、W杯へ向けてチームを勢いづけるゴールを奪った。後半開始から出場。40分過ぎ、菅原の右クロスに飛び込んで頭で合わせる。ボールは左ポストに当たってネットを揺らした。「あれが自分のストロングポイントなので、それを証明できて良かった」と胸を張った。初のW杯へ臨む28歳の長身ストライカーは