バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（２４）がプロフィール写真を更新し、その姿が反響を呼んだ。「プロフィール写真公開」とつづり、白いシャルにデニム姿で頰づえをつくショットを公開。透明感溢れる爽やかな姿にコメント欄などでは「ユニホーム姿が一番似合ってると思ったけど私服で髪の毛下ろしてるのもめちゃくちゃ綺麗です」、「モデルみたい」、「美人さんだわ〜」、「圧倒的に美」、「ｎｏｎ−ｎｏとか雑誌のモ