日本代表のFW中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が、31日に行われた「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」 のアイスランド代表戦を振り返った。FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表。“壮行試合”として日本国内最終戦となったアイスランド代表戦が、国立競技場で行われた。シーズン最終戦では4ゴールの大暴れを見せていた中村。この試合では左ウイングバックで先発出場すると、後半は左シ